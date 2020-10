Posnetki z lune popravljen s pomočjo umetne inteligence

Ameriški astronavti so pred desetletji med pristanki na luno posneli tudi veliko videa ki se ga s pomočjo umetne inteligence presenetljivo dobro izboljša.

Takratni video so snemali na analogni trak formata 16 milimetrov, to je bila cenejša alternativa formata 35 mm (seveda je bila pa tudi oprema manjša in lažja). Hitrost zajema je bila 1, 6 ali 12 slik na sekundo, občutno manj od standardni 24. Na YouTube kanalu DutchSteamMachine najdemo veliko posnetkov, obnovljenih s pomočjo umetne inteligence. Konkretno gre za uporabo odprto-kodnega programa DAIN (Depth-Aware video frame INterpolation), ta analizira razliko med posameznimi slikami in interpolira (torej ustvari) nove, manjkajoče slike, s čimer pridemo do 24 slike za vsako sekundo videa.

S programom se lahko poigramo tudi sami, na voljo je za Windows, a le za Nvidiine grafične kartice s podporo CUDA 5.0. Seveda pa bomo potrebovali tudi dovolj posnetka, na katerem se lahko algoritem “nauči”.

t9veiWVJevA