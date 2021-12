Podgane igrajo Doom

Inženir Viktor Toth je sestavil VR vmesnik, preko katerega je podgane naučil sprehajanja po igri Doom.

Pravi, da je podgane tudi naučil streljati nasprotnike, a da ni imel dovolj časa, da bi to vedenje tudi okrepil. Podgane so pri tem vpete v pas nad večjo žogo, tipala pa beležijo vrtenje žoge (torej njihovo sprehajanje). Vidno polje podgan je razmeroma širokih 300°, pred njih je tako postavil večji ukrivljen Dellov monitor. Kot nagrado v primeru pravilnega giba so podgane dobile sladkano vodo, če se podgana slučajno ustavi se jo spodbudi v pravo smer z vrtenjem žoge, zaradi česar pač mora narediti nekaj korakov v pravo smer, to vedenje pa se dodatno okrepi z omenjeno vodo. Kot zanimivost omenimo, da je trem podganam dal imena Romero, Carmack in Tom, seveda po treh (od petih) ustvarjalcev originalne igre Doom.

y0wjaeEiin8

9hESdc3fC5c