Po Evropi se gradijo tovarne za proizvodnjo avtomobilskih baterij

Na različnih koncih Evrope nastajajo t.i. »gigatovarne«, enormne tovarne, v katerih se bodo proizvajale baterije za električna vozila.

Ena največji nastaja blizu arktičnega kroga, blizu mesteca Skellefteå na severu Švedske. Razlog za to lokacijo je oblije energije, saj je blizu hidroelektrarne na reki Skellefte. Zagonsko podjetje Northvolt, ustanovljeno s strani dveh bivših direktorjev Tesle, načrtuje proizvodnjo baterij v količinah, ki bodo zadostovale za 300.000 električnih vozil na leto. S skupino Volkswagen so že podpisali naročilo, težko 14 milijard dolarjev, za sodelovanje so se dogovorili tudi že s švedskim proizvajalcem tovornjakov in avtobusov Scania (ta je sicer v lasti VW). Med vlagatelji je tudi BMW.

Podjetje gradi tovarno tudi v nemškem mestu Salzgitter, podobne tovarne načrtujejo tudi drugi. Britanska Britishvolt gradi tovarno na 95 hektarih v Northumberland, energija bo dobavljena iz norveških hidroelektrarn in iz vetrnih elektrarn na morju. V Franciji podjetje Verkor načrtuje podobno tovarno severno od jugozahodnega mesta Toulouse (znanega po AirBusovi tovarni).

Do 2030 naj bi bilo 40% vseh prodanih avtomobilov na električni pogon, da 2040 pa naj bi bili taki že skoraj vsi.

Pri Monitorju redno preizkušamo električne avtomobile - odlična in zelo zanimiva vozila, ki pa so v tem trenutku še razmeroma draga. Z odprtjem dodatnih tovarn za proizvodnjo baterij se bodo cene seveda znižale, saj so ravno baterije najdražji sklop. Velik del prehoda pa bo naredila tudi politika – pričakujemo vse višje davke in druge dajatve za klasične bencinske in dizelske motorje...