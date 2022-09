Play Store dobiva alternativne plačilne metode

Google je začel preizkušati alternativne načine plačevanja v trgovini z aplikacijami Play Store. Še vedno pa bodo zaračunavali 4% provizije.

Google in Apple sta pod vse večjimi pritiski zaradi monopolnega obnašanja pri nakupih, narejenih v trgovinah z aplikacijami. Gre za to, da gredo vsi nakupi (torej za aplikacije in vsebine znotraj aplikacij – t.i. »in-app purchase«) preko Googlovega (Applovega) sistema, kjer pobereta provizijo in ne dovoljujeta alternativ. Regulatorji različnih držav že preiskujejo tako delovanje, Google in Apple pa se pripravljata na spremembe.

Google je tako že začel s preizkušanjem alternativnih plačilnih sistemov v svojem Play Store. Razvijalci aplikacij bodo lahko ponudili plačilne sisteme drugih ponudnikov, kar velja tako za nakup vsebin znotraj aplikacije kot za naročnine. Pri tem morajo ponuditi podporo uporabnikom (oziroma mora to ponuditi ponudnik plačilnega sistema), Google bo pri tem pobral 4% provizije. Zanimivo, da novost vsaj zaenkrat še ne velja za igre. Razvijalci, ki bi želeli novost preizkusiti, se lahko prijavijo preko te povezave.