Pazite, kaj puščate na spletu (hm, če zažigate policijske avtomobile...)

Ena izmed protestnic je konec maja v Filadelfiji zažgala policijski avtomobil. Pri tem je bila posneta, a ker je nosila masko, je ni bilo možno prepoznati. Toda v krasnem novem svetu to ni ovira, saj največkrat kar sami po internetu raztrosimo dovolj informacij, da nas je možno poiskati. To je tudi zgodba omenjene protestnice.

Nosila je majico, ki je med redkejšimi. Na njej je pisalo Keep the immigrants, deport the racists. Takšne majice je prodajal Etsy, zato so se policisti odpravili tja. Niso potrebovali nobene sodne odredbe, preprosto so pregledali spletno trgovino in odkrili eno mnenje stranke, ki je prihajala iz Filadelfije. Vzdevek, pod katerim je bilo mnenje oddano, jih je pripeljal do strani Poshmark, kje je bilo objavljeno tudi ime. Od tod so potem poiskali profil na LinkedInu, kjer so ugotovili, kje osumljenka dela. Maserka po poklicu je imela na spletni strani salona kopico posnetkov, med katerimi so odkrili tudi štiri leta starega, kjer so jasno vidne tetovaže na njeni roki. Ker so se ujemale z videposnetki iz izgredov, je bilo to dovolj, da so dobili sodne odredbe za več informacij od Etsyja.

Osumljenka je sedaj v priporu in čaka na pričetek sojenja, na katerem ji grozi do 80 let zapora in 500.000 dolarjev kazni. Našli pa so jo zato, ker je sama na internetu pustila dovolj informacij, da jih je bilo možno zložiti skupaj. Ni bilo treba slediti mobilnim telefonom ali komurkoli prisluškovati. Zadostoval je ogled videoposnetkov s kraja dogajanja in nekaj googlanja. In to nas mora skrbeti.