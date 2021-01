Pametne ure bi lahko omogočile zgodnjo detekcijo bolezni COVID-19

Najnovejši raziskavi, ki sta jih opravili na kalifornijski univerzi Stanford in v eni najstarejši ameriških bolnišnic Mount Sinai, kažeta na to, da bi lahko pametne ure in celo nekatere športne zapestnice uporabili kot pripomočke za zgodnjo detekcijo okužb s koronavirusom. Obe raziskavi razkrivata tesno korelacijo med drobnimi spremembami zaznanih pri meritvah srečnega utripa, ki ga nudijo boljše pametne ure, in kasneje pozitivno potrjenimi okužbami.

Raziskovalci bolnišnice Mount Sinai so opravili raziskavo, ki je trajala od maja do oktobra 2020 in je vključevala 297 članov zdravstvenega osebja bolnice opremljenih s pametnimi urami Apple Watch. Ure so uporabljale posebej razvito aplikacijo, ki je omogočila meritve drobnih sprememb v variabilnosti srčnega utripa (HRV - heart rate variability). Kasnejše analize so razkrile, da so meritve s pametnimi urami zabeležile pomembne spremembe HRV tja do sedem dni, preden je test pri posameznik pokazal okužbo.

Podobno analizo so opravili na univerzi Stanford, kjer so sodelujočim dali v uporabo različne pametne ure proizvajalcev Apple, Garmin in Fitbit. Njihova raziskava je pokazala, da so ure zabeležile zgodnje spremembe HRV pri okuženih v kar 81% primerih. Tu so variabilnost utripa merili v časih, ko je oseba mirovala, tako da so rezultati dovolj relevantni.

Raziskovalci sicer poudarjajo, da analiza tovrstnih meritev ne zagotavlja avtomatsko napovedovanje okužbe z virusom, saj se lahko spremembe HRV dogajajo tudi pri drugih boleznih. Kljub temu menijo, da lahko pametne ure zelo prispevajo k zgodnjemu opozarjanju na možno okužbo, zlasti pri asimptomatičnih osebah, ki pogosto okužijo druge okoli sebe, ne da bi se tega zavedali.

Kljub tem pomembnim ugotovitvam proizvajalci omejenih pametnih ur še niso napovedali, da bodo na osnovi ugotovitev pripravili aplikacije za opozarjanje na okužbe. Nekateri manjši proizvajalci pa se gibljejo točno v to smer. Statup z imenom NeuTrigers, ki izhaja iz raziskovalnega oddelka univerze Princeteon je razvil posebno aplikacijo CovidDeep, ki s pomočjo umetne inteligence omogoča zgodnje opozarjanje na morebitne okužbe.

Res pa je, da so v tem projektu uporabili tipala klinične kakovosti, zapestnico Empatica E4, ki zna poleg srčnega utripa meriti tudi pritisk in celo drobne spremembe vlažnosti kože. Zato je bil njihov rezultat izjemno ugodne. Pravilnost napovedi okužbe so potrdili v kar v 90% primerih. Žal tovrstni pripomoček ni primeren za uporabo izven kliničnega okolja, saj stane zajetnih 1.700 dolarjev.