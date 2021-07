Pakistan že četrtič prepovedal TikTok

Pakistanska agencija za telekomunikacije je na Twitterju objavila, da so prepovedali kitajsko družabno omrežje TikTok zaradi »neprimernih vsebin«.

Gre za že četrto tako prepoved v Pakistanu, po prepovedih marca letos, junija in oktobra 2020. V vseh primerih so pri TikToku obljubili, da bodo bolj striktno nadzorovali vsebine. Kot primer spornih vsebin je podpora omrežja skupnosti LGBT v mesecu juniju. TikTok sicer ni edino omrežje, ki je dobilo tako prepoved, tudi YouTube je bil v Pakistanu že večkrat prepovedan, za krajši čas (nekaj ur) pa so oblasti blokirale dostop tudi do Facebooka, Twitterja in WhatsAppa.