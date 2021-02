Oracle prinaša oblak v robno računalništvo

Oracle ima v ponudbi novo napravo, ki nudi oblačne storitve tudi tam, kjer so internetne povezave slabe ali samo občasno dosegljive. Oracle RED (Roving Edge Device) v razmeroma lahko prenosljivem ohišju nudi vse potrebno za uporabo lokalne, pomanjšane različice oblačnih storitev Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Oracle RED sodi v skupino naprav, ki jim pravimo robno računalništvo (Edge Computing), namenjena pa je procesiranju zahtevnih nalog na oddaljenih lokacijah in povsod tam, kjer je potrebna hitra odzivnost ter omrežna prepustnost. To so lahko oddaljene raziskovalne postaje, ladje, letala, začasne vojaške namestitve in raziskovalne odprave. Med tipična opravila, kijih je potrebno izvajati na robu so programi za delo v realnem času ter obsežni algoritmi s področja strojnega učenja.

V napravi Oracle RED je nameščena presenetljivo zmogljiva strežniška in pomnilniška oprema, ki jo tvori 40 enot OCPU (Oracle CPU), hitra računska enota Nvidia T4 GPU, 512 GB RAM in 61 TB pomnilniškega prostora. Stranke lahko naročijo posamezno napravo ali pa skupine po 5, skupno do največ 15 naprav povezanih v gručo, kar je pravcati prenosni podatkovni center.

Oracle pripravi in konfigurira naprave RED v centrali in na zahtevo celo pošlje na končno lokacijo. Uporabniki lahko nato svoje rešitve uporabljajo na povsem enak način, kot v oblaku OCI. Ko je na voljo zadostna internetna povezava, je mogoče podatke sinhronizirati s primarno instanco v oblaku. Oracle RED je moč najeti za ceno od 160 dolarjev na dan za posamezno enoto.