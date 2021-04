Okuženih čez 500.000 telefonov Huawei

Preko 500.000 uporabnikov Huaweijevih naprav je z uradne Huaweijeve trgovine z aplikacijami (Huawei App Gallery) naložilo aplikacije, okužene z zlonamerno programsko opremo, imenovano Joker.

Raziskovalci so odkrili deset različnih aplikacij, ki so okužene z omenjeno programsko opremo; ta se v imenu uporabnika naročuje na plačljive storitve. Osnovna funkcionalnost aplikacij je sicer delovala, a so te med namestitvijo zahtevale dovoljenja, s katerimi so lahko prestrezale sporočila SMS za potrditev na plačljive storitve. Aplikacije so prišle s strani dveh različnih razvijalcev, za večino je stalo podjetje Xhanxi Kuailaipai Network Technology Co. Vse so iz tržnice App Gallery že odstranjene. Zlonamerna koda Joker se sicer pojavlja že od leta 2017 in se pogosto odkriva v aplikacijah za Android, tudi pri aplikacijah v Googlovi Play Store. Do začetka lanskega leta so pri Googlu odstranili že 1.700 aplikacij, okuženih s kodo Joker.