Okenski Raziskovalec bo pridobil zavihke

Raziskovalca (Explorer), ki je vgrajen v Windows smo vajeni - tak kot je, je že leta. Vendar so pri Micorosoftu že leta 2017 pripravili koncept Raziskovalca, ki naj bi združil prikaz lokalnih datotek, koledarskih zapisov in vsebin iz brskalnika Edge, ter to poimenovali Sets.

Iz tega ni bilo nič, vendar pa bo izpeljanka tega sedaj vseeno zaživela. Predvsem pa bo Raziskovalec končno pridobil možnost delovanja v zavihkih, kot smo jih že leta vajeni v spletnih brskalnikih.

Dobrodošla novost, ki jo tisti, ki uporabljamo alternativne datotečne upravljalnike (Total Commander!) ravno tako poznamo že – leta.

PCWorld