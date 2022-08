Obračun Twitter-Musk bo 17. oktobra. Tožbe kar letijo!

Bliža se epski obračun med podjetjem Twitter in Elonom Muskom, ki se bo začel 17. oktobra. Twitter toži Muska, ker je ta najprej objavil prevzemno ponudbo za podjetje, nato pa z izgovorom, da je "spama" in trolov/botov več od uradno razkritih podatkov, od prevzema odstopil. Twitter sedaj do Muska zahteva kopico informacij, s katerimi bi primer prevesil na svojo stran.

Ker je Musk želel Twitter kupiti kot fizična oseba, Twitter uradno s sodno odredbo zahteva več dokumentov od Muska in njegovih bližnjih prijateljev in poslovnih partnerjev. Med drugim želi elektronsko pošto, zasebna sporočila na Twitterju in mobilna sporočila. Twitterjevi odvetniki želijo odkriti, kaj točno je Musk razmišljal in zakaj je od prevzema odstopil, saj ne verjamejo njegovi zgodbi o botih. Dokazati želijo, da je Musk že pred tem iskal načine za odstop od nakupa. Znano je, da je Musk želel, da se sodni postopek začne šele leta 2023, a mu sodišče ni prisluhnilo. Da se sodne odredbe nanašajo tudi na Muskove prijatelje, je nenavadno, a to je posledica dejstva, da je želel kupiti podjetje kot posameznik.

Seveda niti Muskovi odvetniki ne počivajo. Od Twitterja zahtevajo kopico informacij, s katerimi želijo dokazati, da so neavtentični profili ("boti") večja težava, kot je Twitter priznaval med pogajanji o prevzemu. Muskovi odvetniki so vložili tudi nasprotno tožbo proti Twitterju, v kateri podjetju očitajo namerno zavajanje o obsegu spama na platformi. Trdijo, da je Twitter napihnil število resničnih uporabnikov, kar je možno monetizirati. Twitter se je na vloženo nasprotno tožbo odzval z besedami, da gre za domišljijsko zgodbo, s katero se želi Musk izogniti prevzemu, ker je na borzi vrednost njegovega premoženja v zadnjih pretresih uplahnila.