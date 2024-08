Obkroži in išči v brskalniku Chrome

Google Chrome za namizne računalnike sedaj vključuje funkcijo Circle to Search, ki je na voljo v beta različici za ChromeOS 127 in Chrome 128 v operacijskih sistemih Windows in macOS.

Inovativna zmožnost, ki je bila prvotno predstavljena na telefonih Samsung Galaxy S24 in Pixel 8, je zdaj na voljo tudi na namiznih računalnikih. Funkcija, ki se je preimenovala v Drag to Search, omogoča uporabnikom iskanje s preprostim obkroženjem elementov na zaslonu. Uporabniki lahko iskanje začnejo s klikom na opcijo Search with Google Lens in nato obkrožijo katerikoli element na zaslonu. Z uporabo funkcije se bodo rezultati iskanja prikazali v stranskem stolpcu, kar omogoča takojšnje nadaljevanje brskanja.

Google tako širi zmožnost Circle to Search izven pametnih telefonov Android z integracijo Google Lens v brskalnik Chrome za namizne računalnike. Trenutno je funkcija aktivna v beta različici Chrome 128.0.6613.7, kar pomeni, da bo širša izdaja verjetno kmalu na voljo. Uporabniki lahko s to funkcijo iščejo informacije, ki jih zanimajo, brez prekinitve brskanja po prvotni strani.