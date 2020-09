Nvidia za 40 milijard dolarjev prevzema družbo ARM

Namigi iz finančnih krogov so se izkazali za resnične – podjetje Nvidia je objavilo novico, da kupuje družbo ARM. Angleška družba je znana kot vodilni ponudnik tehnologije za mobilne naprave, vključno s praktično vsemi pametnimi telefoni, svojo arhitekturo pa licencira družbam, kot so Qualcomm, Apple, AMD in tudi družbi Intel.

Nvidia bo za Arm odštela 40 milijard dolarjev, kar je lep zaslužek za dosedanjega lastnika, japonsko družbo Softbank, ki je leta 2016 za Arm odštela 32 milijard dolarjev. Novi lastnik se je zavezal, da bo ohranil tržno znamko Arm, kot tudi sedež družbe, ki bo še naprej v mestu Cambridge v Veliki Britaniji. Ker gre za enega največjih prevzemov v industriji, zdaj seveda sledijo pravna pogajanja in iskanja dovoljenj regulatorjev trga. Ta proces naj bi se zaključil predvidoma v naslednjih 18 mesecih.

Nvidia trdi, da bodo z nakupom družbe Arm postali vodilni ponudnik tehnologije za mobilne in druge naprave v dobi umetne inteligence, ki je pred nami. Čeprav industrija pozdravlja nakup, ostajajo bojazni, da bo Nvidia vplivala na dosedanjo nevtralnost družbe Arm. Nvidia je namreč na marsikaterem področju konkurent nekaterih strank družbe Arm, zato bo zanimivo spremljati razvoj dogodkov.

V Veliki Britaniji pa se bojijo še dveh stvar. Prva je ohranitev delovnih mest. Ustanovitelja družbe Arm, Hermann Hauser in Tudor Brown trdita, da bi družba morala ostati pravno neodvisna in s sedežem v Veliki Britaniji, še posebej v časih Brexita, kjer je prihodnost nadaljnjega gospodarskega razvoja Velike Britanije še velika neznanka.

V povezavi s tem obstaja tudi bojazen, da bi novi lastnik ogrozil odnose s kitajskimi proizvajalci. Nvidia je ameriško podjetje in kot tako odgovorno za spoštovanje regulative Cfius (Committee on Foreign Investment in the United States), ki pod političnim pritiskom trenutne vlade otežuje poslovne odnose s Kitajsko (primer Huawei). Nvidia sicer trdi, da glede tega ni bojazni, toda vprašanje je, kakšni bodo politični interesi v prihodnjih mesecih in letih.