NTK 2023 - v znamenju umetne inteligence in iskanja priložnosti

Konec septembra se je v Portorožu odvijala tradicionalna Microsoftova NT Konferenca, ki še naprej velja za enega poglavitnih IT dogodkov v Sloveniji. Selitev dogodka iz pomladnega na jesensko obdobje se je vnovič potrdila kot posrečena poteza, tako iz vsebinske plati, kot tudi udeležbe. Microsoft je sicer veliko novosti predstavil konec pomladi, preko poletja (Build) in v prvih dneh jeseni, tako da je bilo zopet dovolj gradiva za dve glavni skupini obiskovalcev, ki jih je bilo letos skoraj 1.800.

NT Konferenca skuša s svojimi 160 predavanji biti zanimivo mesto srečanja za vse vrste obiskovalcev, čeprav med vsemi prednjačijo razvijalci in IT profesionalci, torej slušatelji, ki so tehnično naravnani. Mehkih in poslovnih vsebin je bilo tokrat nekoliko manj kot v preteklosti, so pa v ospredju bila prihodnost šolstva in zdravstva, gledano zlasti iz vidika digitalizacije poslovnih procesov.

Če bi površno pogledali urnik, vsebine in udeležbo, bi lahko zapisali, da na “zahodu (Slovenije) ni nič novega”. Kdor pričakuje, da bo NT Konferenca po vseh teh dolgih letih (vstopamo že v tretje desetletje) ponudila nekaj povsem drugačnega, morda pričakuje preveč. Toda to ne pomeni, da vsebine niso zanimive, tudi ko gre za prekaljene IT strokovnjake in dolgoletne obiskovalce.

Dovolj je, da se usedemo na enega od zanimivih predavanj in že lahko zvemo precej zanimivega. Pohvalno je predvsem to, da je dosti predstavljenega “hands on” znanje predavateljev, kar ne moremo kar tako najti na internetu. Prav tako je javnosti predstavljen marsikateri plod domačega znanja in razvoja, kar utegne biti še najbolj dragoceno.

Najbrž ne bo nikakršno presenečenje, da je bilo največ pozornosti na letošnji konferenci posvečeno področju umetne inteligence. Predavanja so nihala od najbolj osnovnih, kjer so predavatelji opisovali obnašanje in značilnosti generativne umetne inteligence (ChatGPT in tekmeci), do najbolj naprednih, kjer so programerji hiteli razlagati, kako s pridom lahko to novo tehnologijo uporabimo v lastnih programih.

Dejstvo je, da tudi strokovna javnost pravzaprav komaj dohaja tempo razvoja umetne inteligence, zato tudi ogromne razlike v predznanju, uporabi, pristopih in še čem. Preseneča morda, da je bilo večina predavanj tipa “how to”, manj pa tistih, ki skušajo iniciative s področja umetne inteligence postaviti v pravi kontekst, etično, varnostno in nenazadnje stroškovno. A pustimo to tudi za nasedanji NTK.

Če odmislimo področje umetne inteligence je nekoliko presenetljivo na drugem mestu po številu predavanj, ne pa nujno tudi kvalitete, področje informacijske varnosti. Ne vem, ali je to zgolj naša lokalna posebnost, toda očitno smo v Sloveniji obsedeni z IT varnostjo in nevarnostmi. Večina predavanj na tem področju nas predvsem najprej prestraši (kar ni slabo), bolj redka so tista, ki dajo koristne napotke izven okvirja tistih, ki jih poslušamo že vrsto let na tej in podobnih konferencah. Marsikdo bo dejal, da znanja in spoznavanja o varnosti ni nikoli preveč, pa vendar bi morda bilo smiselno dati nekaj več poudarka na razvoj, tehnologije in uporabe v praksi.

Zelo kvalitetna predavanja je bilo moč poslušati za razvijalce programske opreme. Sem sodijo različne tehnologije in rešitve za razvoj storitev v oblaku, uporabo programskih kontejnerjev, dimenzioniranje storitev in vse kar je potrebno, da se ne ustrelimo v nogo, ko programiramo za oblak. Toda v ozadju so tudi nadvse koristna predavanja, kot je uporaba GitHub Copilota za pomoč pri razvoju kode. Pa orodje Roslyn za zbiranje dnevnikov, sledi in metrik v modernih .NET aplikacijah. Ali pa Azure SignalR Service, ki je dobra podlaga za vgradnjo komunikacije v realnem času v spletne aplikacije.

Zelo lepo, zanimivo in koristno je bilo spoznati, da je kar nekaj rešitev za področje naravnega razpoznave govora v slovenskem jeziku. Lep primer je storitev Transkript.si, ki omogoča narekovanje, samodejne prepisovanje zvočnih posnetkov in celo iskalnik fraz po govoru. Rešitev že uporabljajo v zdravstvu in na nekaterih sodiščih, avtorji pa ponujajo programski vmesnik za storitev, ki je zelo modularna. Končno ne čakamo, da svet poskrbi za nas.

Nekaj predavanj je bilo posvečenih orodjem in tehnikam za razvoj rešitev z majhno stopnjo kodiranja (Low Code). Ta smer razvoja bo zagotovo v prihodnosti imela večjo težo, sploh, ko spremljamo napredek kompenzacije rešitev in napredek generativne umetne inteligence. Prav slednja bo omogočila, da bodo v podjetjih nastajale rešitve, ki ne bodo nujno nastale v IT oddelkih.

Velik sklop predavanje je bil posvečen tudi problematiki avtentikacije in avtorizacije uporabnikov, kot še naprej ene od najpomembnejših vrzeli pri snovanju oblačnih in mobilnih rešitev. V ta sklop sodi Microsoft Entra, ki je precej več kot zgolj preimenovanje dosedanjega oblačnega aktivnega imenika (AAD). Microsoft je okoli Entre razvil cel niz storitev. Ker pa ne gre pozabiti na sisteme, ki niso v oblaku in jih ne upravljamo (v celoti) na daljavo, kjer pride prav LAPS (Local Administrator Password Solution).

Ne smemo pa pozabiti, da NTK ni samo skupek predavanj, temveč morda v prvi vrsti mesto za druženje, izobraževanje, sodelovanje in zakaj ne, sklepanje novih poslov. V današnjih časih internetnega sestankovanja se koncept sliši nekoliko zastarelo, toda upamo si trditi, da ni tako.