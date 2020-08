Novosti novega Chroma, različica 85

Na voljo je nova različica brskalnika Chrome, ki prinaša nekaj novosti, tako na osebnih računalnikih kot na operacijskem sistemu Android.

Na mobilnih napravah Android je različica 85 prva, ki bo na voljo v 64-bitni različici, zaradi tega pa bo na novejših telefonih bolj odzivna, saj bo imela na voljo več pomnilnika. Na začetku bodo 64-bitno različico prejeli le uporabniki z najnovejšim Androidom 10. Zanimivo je, da je sam Android v 64-bitni izvedbi na voljo že od različice 5.0, vendar bodo 64-bitne aplikacije obvezne šele od 1. avgusta 2021. Za primerjavo – Apple je na iPhonih 64-bitno »obvezo« uvedel že leta 2017.

Na osebnih računalnikih novi Chrome obljublja hitrejše nalaganje spletnih strani. Google navaja, da naj bi bila pohitritev po njihovih preizkusih do deset odstotna. Pričakovali smo tudi uvedbo upočasnitve zavihkov, ki niso v uporabi, vendar je Google to novost prestavil v različico 86 in je trenutno na voljo v beta različici. Zavihki, ki jih nismo uporabili pet minut, se uspavajo oz. se prebudijo enkrat na minuto. Na ta način uporabljajo le največ odstotek procesorskega časa, posledično pa računalnik varčuje z energijo.