Novih bralnikov Kindle ni več mogoče priključiti na računalnik

Amazonovi najnovejši elektronski bralniki Kindle, Paperwhite, Scribe 1 in 2 ter Colorsoft se ob priklopu na računalnik preko USB-ja ne prikažejo več kot zunanji diski.

Amazon je na novejših napravah iz elektronskega papirja uvedel datotečni sistem MTP, ki ne podpira varnostnega kopiranja na Kindle naloženih knjig ali njihovega naknadnega dodajanja nanj. Prav tako je odstranil možnost prenosa kupljenih e-knjig na naprave preko USB-ja, kar preprečuje odstranitev zaščite DRM in zmanjšuje možnost piratstva. Starejši bralniki Kindle od 9. generacije navzdol priklop na računalnik ter prikaz v vlogi zunanjega pogona še vedno omogočajo, kar pomeni, da uporabniki teh naprav lahko varnostno kopirajo knjige in jih ročno nalagajo, če to želijo.

Amazon ni edini, ki je uvedel takšne omejitve, Apple Books na primer že od vsega začetka ne dovoljuje ročnega nalaganja knjig.