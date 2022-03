Novi strežniki Lenovo za obrobje oblaka

V časih, ko se vse več storitev seli v oblak, je predstavitev novih modelov strežnikov vse manj. Toda potreba po malih in srednjih strežnikih zopet narašča, s tem ko podjetja z njimi opremljajo storitve na obrobju oblaka (robno računalništvo), kjer je lokalna procesna moč predpogoj za uporabo storitev s hitrimi odzivnimi časi .

Lenovo zato nove generacije strežnikov z zgolj enim procesnim podnožjem namenja pretežno kot prvi procesni nivo, kot povezavo med lokalno infrastrukturo in storitvami v oblaku. Strežniki so optimizirani za enostavno namestitev, preprost centraliziran nadzor prek nadzornega sistema Lenovo XClarity, pri tem pa omogočajo konfiguracijo za različna računska bremena, na primer tudi taka, kjer se uporabljajo zmogljive procesne enote GPU, na primer za potrebe umetne inteligence.

Lenovo je nedavno tako predstavil nove strežnike ThinkSystem ST50 V2, ST250 V2 in SR250 V2, ki nudijo kupcem različne konfiguracije. Od preprostega strežnika s samo osnovnim pomnilniškim podsistem, prek strežnika, ki ima vgrajen možnost vgradnje kar zajetnega diskovnega podsistema (do 144 TB), do strežnika za vgradnjo v strežniške omare.

K strežnikom opcijsko ponujajo obrobju oblaka prilagojeni pomnilniških podsistem DM5100F, ki temelji zgolj na pomnilnikih Flash RAM in omogoča hitro procesiranje podatkov. Posebnost pomnilniške enote je tudi lokalni sistem za varovanje podatkov pred napadi, kot so izsiljevalski programi.

Lenovo trdi, da so novi izdelki optimizirani za hitro namestitev in konfiguracijo, ki jo lahko administratorji opravijo zgolj v nekaj minutah in so idealni za oddaljene lokacije, kot do maloprodajne trgovine, industrijski obrati in okolja, kjer se procesira dosti podatkov iz naprav IoT.