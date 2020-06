Novi Google Chromecast naj bi imel nameščen Android TV

Google Chromecast, izredno priljubljena in cenovno ugodna rešitev za predvajanje mobilnih vsebin na televizorju, bo, kot trenutno kaže, prerastel v pravi »android box«.

Že od marca se širijo govorice, da bo naslednji Googlov Chromecast precej nadgrajen, zadnje novice iz razvijalskega portala XDA pa kažejo, da bo na televizorje, ki sicer ne temeljijo na sistemu Android TV, ta sistem pripeljal »skozi stranska vrata«.

Chromecast, katerega trenutno razvojno ime je Sabrina, naj bi poleg običajne podpore za pretočni video imel tudi operacijski sistem Android TV, kar pomeni tudi dostop do trgovine Play in možnost nameščanja aplikacij. To pomeni, da bodo kupci naprave najverjetneje na televizorju lahko uporabljali tudi aplikacije kot so Youtube, Netflix, Plex ali Kodi. Še več, konkurenca (Apple, Amazon…) je Google očitno prisilila tudi v to, da bo napravici priložen daljinec. Uporabniki za tovrstne naprave sicer največkrat uporabljajo aplikacije na mobilnih telefonih, vendar bo daljinec (ki bo najverjetneje imel vgrajen tudi mikrofon, za povezovanje z Googlovim digitalnim pomočnikom) gotovo marsikomu prišel prav.

O datumu izida in celo o fizični obliki ni še nič gotovega, govorice pa omenjajo, da cena napravice ne bi smela preseči osemdeset dolarjev. Naj omenimo, da »kitajci« svoje »android boxe« že dolgo ponujajo tudi precej ceneje, po okoli 30 evrov (in več).