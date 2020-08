Novi Flight Simulator 2020 z namestitvenimi težavami

Microsoftov Flight Simulator 2020 je ta teden končno na voljo, a ima veliko uporabnikov raznovrstne težave ob namestitvi.

Novi Flight Simulator je ena največjih in najnaprednejših iger na tem področju, ponuja vrhunsko grafiko, še bolj zanimivo pa je odlično modeliranje praktično celega planeta. Tako lahko vzletimo iz Brnika, naredimo krog okoli Triglava in pristanemo v Benetkah, vse pa je predstavljeno z res visoko stopnjo podrobnosti. Seveda so pri tem razmeroma visoke tudi zahteve, predvsem po grafični kartici, potrebujemo vsaj Nvidiino kartico GTX 770 ali močnejšo z 2 GB namenskega grafičnega spomina, integrirane kartice odpadejo. Hkrati terja igra tudi veliko prostora – 150 GB, kar zna biti pri manjših pogonih SSD težava. Igramo lahko brez povezave v splet, a bodo pri tem podrobnosti občutno slabše, saj se dodatni podatki pretakajo preko spleta.

V prvih dneh pa uporabniki v družabnih omrežjih poročajo o številnih težavah pri namestitvi in zagonu igre. Prenos igre se pogosto ustavlja, tudi ko so podatki vsi preneseni zna biti namestitveni program nestabilen. Nekaterim igro uspe namestit, a igra zmrzne ob pozdravnem zaslonu. Na raznih straneh se že omenjajo tudi potencialne rešitve, denimo ustavitev namestitvenega programa, kar ob njegovem vnovičnem zagonu sproži obnovitveni (»repair«) način, ki naj bi bolje deloval. Igre tudi ne moremo hkrati prenesti na dveh ločenih napravah (čeprav lahko to naredimo naknadno, torej najprej na eni, nato na drugi napravi).

Računamo, da naj bi pri Microsoftu v naslednjih dneh ali tednih težave odpravili, a vseeno smo mnenja, da do njih sploh ne bi smelo priti. Se pa tudi sami veselimo preizkusiti naslednji korak v svetu letalskih simulatorjev – za čez dober mesec že pripravljamo članek o igri in njenem odličnem prikazu sveta.

NnfFNWBUsJ0