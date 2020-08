Nova Samsungova beležka

Samsung je na včerajšnji predstavitvi, ki je za razliko od prejšnjih let potekala le virtualno, v spletu, predstavil letošnje modele telefonov Galaxy Note. Telefone torej, ki so zelo podobni »navadnim« telefonom Galaxy S, vendar imajo priloženo tudi pero S-Pen.

Predstavljena sta bila telefona Galaxy Note20 in Galaxy Note20 Ultra. Slednji je, kot je bilo pričakovati že iz imena, naphan z vsemi strojnimi zmogljivostmi, ki jih je Samsung trenutno zmožen narediti. Nekakšen Galaxy S20 Ultra, z dodanim peresom in nekoliko bolj oglatim dizajnom. Ima 6,9-palčni zaslon OLED, ki je zmožen 120 herčnega osveževanja (»mehkost« dela s takim zaslonom se zelo opazi tudi sicer, ne le v igrah), evropsko različico pa poganja Samsungov procesor Exynos 990, ki se je pri modelih S20 izkazal za počasnejšega in manj varčnega od Qualcommovega procesorja Snapdragon 865, ki poganja ameriško različico (beležnice imajo nadgrajeno različico – Snapdragon 865 Plus). Pomnilnika je 12 GB, shrambe pa 256 GB (cena 1300 evrov), obstajajo pa različice do 512 GB (1400 evrov). Shrambo je s karticami microSD moč še nadgraditi. Telefon je seveda vodoodporen (IP68), omogoča hitro polnjenje (25W), brezžično polnjenje (9W) in brezžično polnjenje drugih naprav. Vgrajeni namizni način dela Dex po novem deluje tudi brezžično, prek Miracasta (kar Huaweievei vrhunski modeli zmorejo že kar nekaj generacij).

Fotografski del modela Ultra je videti podobno kot v S20 Ultra. Na voljo je širokokotna kamera, kamera ločljivosti 108 MP in periskopska kamera s 5x optičnim zumom. Programske algoritme so tokrat (k sreči) omejili, zato se lahko pohvali »le« s 50x »Space Zoom« in ne 100x, kolikor ima na ohišju napisano model S20 Ultra. Dodan je še laserski pomočnik za ostrenje, česar model Galaxy S20 Ultra, ki je imel v osnovni programski različici nekaj težav z ostrenjem, nima.

Zanimivo je, da ima model Ultra dodan tudi čip za UWB, tehnologijo prihodnosti, ki telefonu omogoča uvideti svet v katerem se nahaja (usmerjenost telefona, bližina drugih telefonov…). UWB je prvi uvedel Apple, v svojem iPhonu 11 Pro.

Pero S-Pen zna po novem nekaj več trikov, s katerimi daljinsko upravljamo telefon, telefon(a) pa je/sta združljiv z Microsoftovim Xbox Game Pass Ultimate. Med drugim omogoča/ta pretočno igranje iger za Xbox.

»Navadna« beležnica, model Galaxy Note20, marsičesa iz zgornjega spiska nima. Kar se sliši logično, vendar bi se obregnili ob dejstvo, da denimo nima 120 Hz osveževanja zaslona. Pri telefonu, ki stane 950 EUR, bi to leta 2020 enostavno pričakovali. Note20 tudi nima možnosti nadgradnje shrambe s karticami microSD, zaslon pa je nekaj manjši (6,7-palca) in zmore nižjo ločljivost (česar pa ne boste opazili). Fotografski del je primerljiv s telefonom Galaxy S20+, kar pomeni, da ima »le« 3x optični zum, glavno tipalo pa ima 64 megapike in ne 108.

Note20 je na voljo v različicah za omrežja 4G in 5G (brez podpore za omrežja tipa mmWave), model Note20 Ultra pa le za 5G (slednji seveda deluje tudi v omrežjih 4G in manj). Note20 ima baterijo zmogljivosti 4300 mAh, Note20 Ultra pa 4500 mAh, primerljivo torej s telefoni serije Galaxy S20.

Predprodaja telefonov je že v teku, na voljo bodo 21.8. Prednaročniki bodo prejeli tudi brezžične slušalke Galaxy Buds+ ali Galaxy Buds Live.