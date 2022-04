Objavljeno: 13.4.2022 14:53

Neomejeni Google Photos se vrača, a le v ZDA

Google Photos je leta ponujal neomejeno brezplačno hrambo fotografij, dokler niso na veliko žalost uporabnikov storitev lani ukinili.

Takrat so storitev omejili na »le« 15 GB, za več pa moramo seveda plačati, a je tudi tu omejitev. Najcenejša naročnina Google One namreč velja 2 dolarja ne mesec za 100 GB prostora, najdražja pa 10 dolarjev za 2 TB prostora. Veliko, a vseeno ne neomejeno. Sedaj pa so v sodelovanju z ameriškim ponudnikom mobilne in fiksne telefonije ter internetnega dostopa T-Mobile predstavili novo opcijo v okviru Google One, kjer spet dobimo neomejeno hrambo fotografij. Ta bo veljala 15 dolarjev, kot rečeno bo na voljo le v navezi s paketi T-Mobile.

Novica morda ni zanimiva sama po sebi, je pa zanimivo, da se je Google pripravljen prilagajati in ponuditi svoje storitve v navezi s kakim tretjim ponudnikom. Morda pa tudi pri nas dočakamo večjo oblačno hrambo, vezano na pakete ponudnikov telekomunikacijskih storitev.