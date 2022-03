Nemčija opozarja: izogibajte se programom Kaspersky

Nemški urad za informacijsko varnost BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Infomationstechnik) je v izjavi opozoril na potencialno nevarnost programske opreme ruskega podjetja Kaspersky.

Po njihovih besedah bi se lahko programska oprema (Kaspersky je seveda znan po anti-virusnih in drugih varnostnih programih) uporabila za vohunjenje in za varnostne napade. Pri podjetju Kaspersky pravijo, da nimajo nobenih vezi z ruskimi oblastmi in da gre le za politične spletke. Nemci trdijo, da bi lahko ruske oblasti programsko opremo zlorabile tudi brez vednosti podjetja – ali pa jih v to prisilile. Velja omeniti, da je bivši ameriški predsednik Trump že leta 2017 podpisal zakon za prepoved uporabe programske opreme Kaspersky s strani državnih agencij. Istega leta je tudi britanski center za računalniško varnost podal opozorila zoper programsko opremo omenjenega podjetja.