Objavljeno: 12.7.2024 05:00

Nemčija bo začela umikati Huaweijevo in ZTE-jevo opremo iz omrežij 5G

V Nemčiji so se operaterji in država vendarle dogovorili, da bodo v prihodnjih petih letih zmanjšali odvisnost od kitajskih podjetij. Do leta 2026 bodo iz jedrnega dela infrastrukture za omrežje 5G odstranili tehnologijo podjetij Huawei in ZTE. Do leta 2029 pa bodo zamenjali še dele druge infrastrukture, kamor sodijo antene, telekomunikacijske povezave in podobno.

Nemčija je ena izmed evropskih držav, ki se ni želela pridružiti zahodnim sankcijam zoper kitajska podjetja. Ministrica za notranje zadeve Nancy Faeser je včeraj dejala, da s tem ščitijo centralni živčni sistem Nemčije kot poslovne lokacije. Zavarovati želijo telekomunikacije državljanov, podjetij in države. Ministrstvo za digitalizacijo nad popolno prepovedjo uporabe Huaweijeve opreme ni bilo navdušeno, a na koncu so podpisali sporazum z Deutsche Telekomom, Vodafonom in Telefonico o časovnici umika Huaweijeve opreme.

Huawei je v odzivu povedal, da so zanesljiv dobavitelj in da ni nobenih dokazov, da njihova tehnologija ne bi bila varna ali da bi obstajali scenariji, kjer bi lahko predstavljala grožnjo. Iz ZTE se še niso odzvali.

Bloomberg

Reuters