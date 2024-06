Naslednik Apple Vision Pro bo precej cenejši

Po izidu, polnem velikih pričakovanj, ki pa se med kupci niso uresničile, bo Apple opustil zamisli o nasledniku Vision Pro. Naprava se je izkazala za predrago in preveč okorno, da bi ljudi zares pritegnila. Zato enako dragega naslednika, ki bi takisto stal 3500 dolarjev ali več, ne bo. Apple se posveča cenejši različici.

Po poročanju virov iz podjetja Apple dela na cenejši inačici, ki bi stala okrog 1600 dolarjev ali še manj. Ta naj bi bila nared do konca prihodnjega leta. V resnici bi bila morala iziti že ob prvotnem Vision Pro, tako kot Apple izdaja dražje in cenejše iPhone hkrati, a se to ni zgodilo.

Apple je doslej izdelal okrog pol milijona kompletov Vision Pro in jih kaj dosti več ne bo, pravijo viri. Vision Pro mora v nekaterih državah sploh še iziti, denimo v Avstraliji, na Japonskem, Kitajskem in več evropskih državah. A že zdaj je jasno, da je Apple z mislimi že pri cenejših naslednikih.