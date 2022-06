Nagrobni spomenik za Internet Explorer

Razvijalec iz Južne Koreje je za dobrih 300 evrov dal postavit nagrobni spomenik za Microsoftov brskalnik Internet Explorer.

Spomenik leži ob lokalu, ki ga ima v lasti njegov brat, na spomeniku pa piše, da je bil Internet Explorer dobro orodje za prenos drugih brskalnikov. Micorosoft je uradno upokojil brskalnik, na koncu tako, da so ga z nadgradnjo enostavno odstranili iz Windows 10. Pri tem ima njihov novejših brskalnik Edge tudi možnost »Internet Explorer načina«, to je namenjeno ne starim, neprilagojenim aplikacijam in sistemom.