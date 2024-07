Na telefonu iPhone bo NFC končno na voljo tudi drugim aplikacijam

Apple je po štirih letih dosegel dogovor z Evropsko unijo glede svoje tehnologije NFC za brezkontaktno plačevanje.

Apple bo omogočil drugim razvijalcem dostop do tehnologije NFC in funkcij iOS, kot sta Face ID in dvojni klik za zagon aplikacij, s čimer se bo izognil protimonopolni kazni v višini desetih odstotkov letnega prometa oziroma štirideset milijard ameriških dolarjev. Uporabniki telefonov iPhone bomo tako v bližnji prihodnosti lahko uporabljali mobilne denarnice drugih ponudnikov ter jih celo nastavili za privzeto rešitev. Applova zaveza bo veljala naslednjih deset let, neodvisni nadzornik pa bo skrbel za njeno izvajanje po celotni Evropski gospodarski coni.

Preiskava Evropske komisije iz leta 2020 je ugotovila, da je Apple omejeval konkurente pri dostopu do potrebne tehnologije, kar je vodilo do sedanjega dogovora. Apple sicer še vedno čaka na odločitev o možni kršitvi Zakona o digitalnih trgih (DMA), ki bi lahko prinesla dodatne finančne posledice.