Na spletišču YouTube so se pojavili uro dolgi oglasi, ki jih ni mogoče preskočiti

Uporabniki Reddita poročajo, da so na spletišču YouTube naleteli na eno uro dolge oglase, ki jih ni mogoče preskočiti.

Spletišče YouTube med gledanjem videoposnetkov običajno omogoča preskok daljših oglasov. Ker tokrat ni bilo tako, so primeri povzročili veliko frustracij. Gre lahko za napako Googla, saj oglasi take dolžine niso v interesu uporabnikov niti oglaševalcev. Google se sicer že dlje časa bori proti uporabi programov za blokiranje oglasov, saj oglaševanje predstavlja ključni vir prihodkov za podjetje in ustvarjalce vsebin. Vendar takšne napake, kot je prikazovanje dolgih oglasov, ki jih ni mogoče preskočiti, dosežejo ravno nasprotno, spodbujajo blokiranje oglasov, kar nasprotuje ciljem podjetja.

Uporabniki, ki naletijo na opisano težavo, lahko poskusijo osvežiti stran in tako rešiti težavo. Kljub temu je javnost enotna, da mora Google v prihodnosti poskrbeti za boljšo kontrolo nad oglasi in postaviti interese uporabnikov na prvo mesto.