Mikrostoritve ne dosegajo ciljev

V današnjih časih se zdi, da je usmeritev razvoja aplikacij z agilno metodologijo, bazirana na mikrostoritvah in metodami nenehne integracije (CI/CD) edina prava metoda za razvoj sodobnih poslovnih aplikacij. Toda vsakoletna raziskava družbe Perforce o produktivnosti razvijalcev aplikacij v Javi kaže drugačno sliko.

Razvijalci namreč v praksi pogosto ugotavljajo, da s strategijo nenehne integracije pravzaprav zmanjšujejo svojo produktivnost, namesto da bi jo povečevali. Metoda CI/CD sicer prinaša številne prednosti, toda preveč pogoste integracije lahko povzročijo nezanemarljivo čakanje na to, da orodja opravijo svoje delo.

Med anketiranimi razvijalci je 42% vprašanih navedla, da pri postopku integracije porabijo več kot 5 minut. Tretjina vprašanih pa za to opravilo porabi več kot 10 minut. Ob tem največja skupina vprašanih trdi, da izvorno kodo posredujejo v integracijo vsaj petkrat na dan. Če upoštevano vse našteto, je skupni čas neaktivnosti na tedenskem, mesečnem in letnem nivoju vse prej kot zanemarljiv.

Ena od omejitev pri hitrosti razvoja tovrstnih agilnih aplikacij je tudi čas, ki je potreben, da se mikrostoritve po prevajanju in integraciji ponovno vzpostavijo. S tem, ko postajajo poslovne aplikacije na temelju mikrostoritev vse bolj kompleksne, se čas vzpostavljanja skokovito podaljšuje.

Kar 61% vprašanih razvijalcev, trdi, da so pri razvoju doživeli upočasnitev razvojnega cikla. 13% navaja, da je bila upočasnitev v zadnjem letu vsaj 50%, 30% pa navaja, da je upočasnitev še vedno znatna (10-50%). Le 17% navaja, da je hitrost integracije (samih aplikacij in delovanja potrebnih orodij) enaka kot pred letom dni.

Najbolj priljubljena platforma za integracijo po metodologiji CI/CD je Jenkins (46%). Na drugem mestu je GitHub Actions (16%), sledijo Bamboo, TeamCity, Cirlce CI in Travis CI. Anketiranci si predvsem želijo hitrejša orodja, več časa za razvoj in integracijo, tisti najbolj duhoviti pa “več kave in piva”.