Microsoft z odličnimi poslovnimi rezultati

Objavljeno: 28.10.2020 09:21

Letošnje dogajanje okoli COVID-19 je pomagalo Microsoftu pri poslovnih rezultatih, čisti prihodki so kar 30% višji kot v istem obdobju lani.

Občutno rast je zabeležilo področje oblačnih storitev, tako pri poslovnih kot pri domačih uporabnikih. Storitev Office 365 ima tako že dobrih 45 milijonov potrošniških uporabnikov (torej uporabnikov, ki nimajo sklenjenih večjih poslovnih pogodb), 27% več kot v letu pred tem. Občuten dvig prihodkov, kar 48%, je zabeležil tudi oblačni Azure.

Zelo dobro se godi tudi igričarskemu oddelku, torej konzolam Xbox in storitvam xCloud in Game Pass, slednje so v času karanten dobile kar nekaj novih uporabnikov. Pričakuje se še dodatne skok proti koncu leta, ko bodo na voljo nove Xbox Series X in Series S.

Na področju osebnih računalnikov (kar beležijo preko prodaje sistemov Windows 10) so opazili padec pri poslovnih uporabnikih, a dvig pri domačih, splet pa gre za posledico karanten in vse pogostejšega dela od doma. Podjetja torej počasneje menjavajo računalnike, so pa jih več kupili domači uporabniki. Dobro gre tudi spletišču LinkedIn, slabše pa iskalniku Bing.

Izvršni direktor Satya Nadella je pri tem komentiral, da smo v dveh mesecih naredili za dve leti preskoka v digitalni transformaciji – s čimer se, seveda, lahko le strinjamo.

