Microsoft Teams krepi področja rabe in funkcionalnosti

Microsoft še naprej z zelo veliko hitrostjo dodaja nove funkcionalnosti v orodje za skupinsko sodelovanje in videokonference Microsoft Teams. Poleg novih funkcij pa so nedavno predstavili tudi nekaj novih različic, ki širijo področja rabe na nove skupine uporabnikov in načine rabe.

Prva novost je razširitev platforme za enostavnejše in hitrejše povezovanje skupnosti uporabnikov, kot so na primer športna in kulturna društva, organizacije dogodkov, interesna združenja in povezovanje malih podjetij. Nove lastnosti so združene pod oznako Communities in so vključene v brezplačno različico storitev Teams.

Communities omogoča enostavno vodenje skupnih seznamov članov, koledarja dogodkov, organizacijo virtualnih in hibridnih srečanj. Uporabniki lahko enostavno delijo fotografije, video posnetke, povezave in svoja mnenja. Na nek način je Commnuities odgovor na podobne funkcionalnosti, ki jih sicer srečujemo v platformah za družabna omrežja.

Za uporabo tovrstne funkcionalnosti je treba uporabljati zasebni profil uporabnika. Kdor že uporablja Teams za službene ali šolske namene, bo moral ustvariti nov zasebni profil za dostop do funkcionalnosti Communities. Novost je trenutno na voljo le na mobilnih platformah iOS in Android, namizna različica pride na vrsto kasneje.

Microsoft in Adobe sta ustvarila tesnejšo povezavo med okoljem Teams in priljubljenim orodjem Adobe Acrobat za delo z dokumenti PDF. Acrobat bo odslej možno odpirati znotraj vgrajenega bralnika v okolju Teams, kar odpravlja potrebe po preklopu med programi. Acrobat for Teams bo tudi omogočil uporabo obstoječih delovnih tokov v okviru okolja Teams, vključno z možnostjo popravljanja in komentiranja dokumentov na način uporabljen v okolju Teams. Za delovanje tovrstne integracije pa je treba imeti vsaj veljaven računa Adobe ID oziroma plačljivo različico Acrobata.

Najnovejša izmed novosti pa je popolna podpora za komunikacijo prek platforme Microsoft Teams za čelade s povečano resničnostjo Microsoft HoloLens 2. Uporabniki tovrstnih naprav lahko na enostaven način sodelujejo v virtualnih sestankih, pogovorih in dostopajo do skupnih dokumentov v okolju Teams. Novost je dobrodošla predvsem tam, kjer HoloLens uporabljajo kot pripomoček za podporo, servisiranje in vzdrževanje. Tam, kjer je pogosto za uspešen poseg treba imeti komunikacijo z oddaljenimi strokovnjaki.