Microsoft strežnike za boljše hlajenje - namaka

Microsoft si močno prizadeva, da bi izboljšal učinkovitost in zanesljivost svojih podatkovnih centrov. Po tem, ko so lani uspešno opravili test s projektom Natick, pri katerem so strežnike za več mesecev potopili pod morsko gladino, zdaj preizkušajo sistem namakanja strežnikov v posebno tekočino, s čimer dosegajo boljšo toplotno stabilnost, energijsko učinkovitost in zanesljivost delovanja.

Microsoft je strežnike dobesedno potopil v posebno tekočino, ki pri normalnem delovanju strežnikov kipi kot vrela voda. Seveda ne gre za vodo ali na vodi temelječo raztopino, temveč za posebno električno neprevodno tekočino, ki temelji na fluoru in ogljiku. Posebnost te tekočine je, da ima relativno nizko točko vrelišča, pri samo 50 stopinjah Celzija, kar je ključnega pomena za idejno zasnovo tovrstnega hlajenja. Strežniki potopljeni v tekočino se seveda segrevajo in povzročijo hlapenje. Hlapi se nato hitro za tem ohladijo in kondenzirajo nazaj v tank s strežniki.

Na ta način so dosegli učinkovit krog hlajenja, ki ne zahteva posebnega zunanjega sistema ohlajevanja, na primer z vodo. Današnji podatkovni centri so tipično hlajeni z zrakom, ki ga ohlajajo pod temperaturo 35 stopinj Celzija, vendar pri tem za hlajenje zraka porabijo precej vode in dodatne energije. Nov sistem naj bi to odpravil.

Hlajenje s posebno hlapljivo tekočino ima tudi druge koristne učinke. Tekočina omogoča bistveno lažjo in bolj učinkovito termično izmenjavo med vročimi komponentami strežnika kot pri zračnem hlajenju, kjer je tok zraka treba usmerjati (ventilirati). Poleg tega je že projekt Natick dokazal, da odsotnost kisika v sistemu hlajenja bistveno povečuje zanesljivost delovanja strežnikov. Ko so strežniki potopljeni v tekočino kisika seveda ni zraven, s tem pa tudi ne nadležne oksidacije komponent in povezav.

Resnici na ljubo, Microsoftova zamisel ni povsem nova - podobne sisteme že nekaj let preizkušajo nekateri sistemi za rudarjenje kriptovalut. Toda Microsoft se je prvi lotil ideje bolj sistematično. V trenutni fazi projekta so tako v hladilno tekočino potopili eno strežniško omaro. V bližnji pridnosti pa imajo v načrtu na ta način hladiti celoten podatkovni center. Dolgoročni cilje je seveda doseganje energijske nevtralnosti, pa tudi odpravo porabe vode.