Microsoft razkriva podrobnosti o delovanju sistema Windows Recall

Microsoft je nedavno razkril več podrobnosti o varnostni arhitekturi svoje nove funkcije v operacijskem sistemu Windows 11, imenovane Windows Recall. Gre za inovativno orodje, ki uporabnikom omogoča beleženje posnetkov stanja na svojih napravah v določenih intervalih, kar jim omogoča kasnejši pregled in iskanje specifičnih trenutkov in podatkov, ki so jih morda zamudili. Čeprav je funkcija Recall zelo obetavna z vidika produktivnosti, je ob prvotni predstavitvi sprožila precej kritik in razprave glede zasebnosti ter varnosti.

Eden od ključnih vidikov je dodatno okrepljena varnostna zasnova sistema Recall, ki zdaj deluje znotraj zaščitenega območja imenovanega VBS (Virtualization-Based Security). To pomeni, da občutljive informacije, kot so posnetki zaslona in šifrirni ključi, niso neposredno dostopni komponentam, ki so zunaj tega varnostnega območja. Microsoft poudarja, da so izvajali obsežne notranje in zunanje revizije ter teste prodiranja, da bi zagotovili ustrezno varnost nove funkcije. Poleg tega Recall ne beleži podatkov iz zasebnih sej brskalnikov in privzeto izključuje občutljive informacije, kot so gesla in številke kreditnih kartic.

Poleg prenovljene varnosti pa prinaša funkcija Recall zdaj tudi prilagodljive nastavitve zasebnosti. Uporabniki lahko sami izberejo, katere aplikacije ali spletna mesta bodo izvzeta iz beleženja, izbrišejo lahko določene ali vse posnetke in nastavljajo, kako dolgo se posnetki shranjujejo. Pomembno je tudi, da Microsoft ne deli teh podatkov z drugimi strankami, prav tako ti posnetki niso dostopni različnim uporabnikom iste naprave.

Kljub temu so varnostni strokovnjaki še vedno opozarjajo na možna tveganja, saj Recall teoretično lahko zabeleži občutljive informacije, kot so komunikacije, podatki o uporabi aplikacij in finančne transakcije. Orodje je ob tem povezano z umetno inteligenco, ki uporabnikom omogoča iskanje po zgodovini posnetkov na podlagi besedilnih poizvedb. To bi lahko postalo potencialna tarča za pravne zahteve glede dostopa do teh informacij, kar je povzročilo dodatne pomisleke glede zasebnosti.

Kljub kritikam Microsoft vztraja in ob tem ostaja zavezan k varnosti in zasebnosti uporabnikov saj je prepričan, da funkcija Recall prinaša dodano vrednost z minimalnimi tveganji. Uporabniki bodo morali sami omogočiti funkcijo, saj bo privzeto izklopljena, kar naj bi dodatno povečalo nadzor nad uporabo tega orodja. Funkcija Recall bo sprva na voljo uporabnikom programa Windows Insider, Microsoft pa načrtuje, da jo bo postopoma uvedel za širšo javnost v prihodnjih različicah sistema Windows 11.