Microsoft pripravlja PC v oblaku

Microsoft se pospešeno pripravlja na predstavitev nove oblačne storitve Cloud PC, ki kot samo ime pove, ponuja uporabnikom namizje z okoljem Windows v oblaku. Kot bi lahko pričakovali, bodo lahko uporabniki v takem okolju uporabljali vse programe, ki so na voljo za okolje Windows, a brez obremenitve, da bi za to potrebovali ustrezno strojno opremo na svoji lokaciji.

Da ne gre zgolj za govorice priča tudi aktivna spletna povezava cloudpc.microsoft.com, do katere lahko pridejo poslovni naročniki Microsoft 365, a za zdaj razen sporočila o pripravi namizja ni videti ničesar. Za dostop do navideznega računalnika bo sicer zadoščala povezava prek programa Remote Desktop, iz poljubne druge naprave, kot so računalniki z operacijskimi sistemi Windows, macOS , iOS ali Androdi. Na seznamu trenutno še ni ChromeOS, vendar verjamemo, da bo s časom podprt tudi ta.

Microsoft menda storitev pripravlja že dalj časa, še posebej pa ciljajo na uporabnike nove generacije računalnikov Apple Mac, ki so od nedavnega iz Intelove platforme presedlali na lastne procesorje M1 na arhitekturi Arm. Ker je veliko dosedanjih uporabnikov Mace uporabljalo tudi z okoljem in programi za Okna, se zdi ponudba uporabe v oblaku logična poteza. Microsoft s Cloud PC cilja tudi na podjetja, ki želijo zaposlenim ponujati nadzorovano pisarniško okolje za delo od doma.

Vse kaže, da bo Cloud PC storitev, ki bo del določenih različic naročniškega razmerja Microsoft 365. Viri blizu Microsoftu navajajo, da bodo ponudili vsaj tri različne nivoje storitev. Lite (nekateri mu pravijo Medium), ki bo ponujal dva virtualna procesorja, 4 GB RAM in 96 GB SSD. Namenjen je osnovnemu pisarniškemu delu. Standard (delovno ime Heavy) bo prav tako imel 2 CPU ampak 8 GB RAM, pač za zahtevnejše aplikacije. Na vrhu ponudbe naj bi bil paket Advanced, kjer uporabnik dobi tri virtualne CPU, 8 GB RAM in 40 GB SSD pomnilniškega prostora. Ta naj bi bil še posebej prilagojen za grafične programe in predvideva dokup dodatnega pomnilniškega prostora v oblaku.

Za zdaj ni še nič znanega o cenah, nekateri pa celo špekulirajo, da bi Microsoft utegnil celo ponuditi brezplačni nivo, ki pa bi bil omejen oziroma ne bi nudil trajne (persistentne) hrambe nastavitev in podatkov. Ostali (plačljivi) nivoji naj bi seveda omogočali hrambo vseh nastavitev, podobno kot pri današnjih navadnih osebnih računalnikih.