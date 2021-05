Microsoft predstavlja načrt hrambe podatkov v Evropski Uniji

Microsoft je razgrnil načrte okoli zakonskih zahtev za hrambo podatkov uporabnikov iz Evropske Unije. V podjetju zagotavljajo, da bodo izpolnili vse zakonske zahteve do konca leta 2022. Tedaj bodo podatki vseh storitev v oblaku tudi dejansko hranjeni na strežnikih v EU oziroma celo v specifičnih državah, kjer obstajajo Microsoftovi podatkovni centri.

Pri Microsoftu iniciativo imenujejo “EU meja podatkov za Microsoft Cloud” (EU Data Boundry for the Microsoft Cloud), ta pa bo aplicirana za ključne Microsoftove storitve - Azure, Microsoft 365 in Dynamics 365. Ta hip še ni tako. Hiter test, ki ga je opravil Microsoftov MVP Tony Redmond, kaže na to, da se pri storitvi Office 365 še vedno okoli 27 od 46 zalednih sersvisov zaganja na infrastrukturi v ZDA.

Microsoft bo pravila EU Data Boundry for the Microsoft Cloud apliciral v podatkovnih centrih v 13 državah in sicer Avstriji, Danski, Franciji, Nemčiji, Grčiji, Irski, Italiji, Nizozemski, Norveški, Poljski, Španiji, Švedski in Švici. Uporabnikom ne bo treba storiti ničesar, podatki se bodo samodejno preselili v najbližji podatkovni center.

Microsoft pri celotnem naboru storitev za zdaj še nima stališča le za eno področje in to so nekatere storitve kibernetske varnosti. Tu so arhitekturno storitve zasnovali drugače, kot bi želela videti EU, zato načrtujejo, da se bodo glede tega vprašanja v prihodnjih mesecih še pogajali s predstavniki Evropske Unije.

Predstavniki podjetja sicer poudarjajo, da so njihove storitve že doslej upoštevale evropske zakone, nova iniciativa pa zaokrožuje delo, ki je bilo narejeno v preteklih letih. Obenem so predstavili jasna pravila glede pravic do dostopa in vpogleda v podatke, kot narekuje GDPR. Sočasno so napovedali, da bodo državnim ustanovam dopuščali dostop do podatkov le za tiste vpoglede, ki imajo zakonsko podlago, vse ostale poizkuse pa bodo ščitili z vsemi pravnimi sredstvi.