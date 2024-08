Microsoft Paint 3D se poslavlja

Microsoft je napovedal, da bo letos ukinil svojo aplikacijo Paint 3D, kar pomeni konec poti za program, ki je bil zasnovan kot naslednik klasičnega programa Paint.

Aplikacija Paint 3D je bila prvič predstavljena leta 2017 kot del posodobitve Windows 10 Creators Update, njen namen pa je bil zamenjati klasični program Paint, ki že več kot desetletje ni bil deležen večjih posodobitev. Paint 3D je ponujal modernejši uporabniški vmesnik, nove funkcije za 2D in 3D risanje, podporo za PNG datoteke, plasti in še več. Microsoft je v tistem času veliko stavil na tehnologijo 3D, saj je bil prepričan, da bo ta igrala pomembno vlogo v prihodnosti računalništva, zlasti v povezavi z napravami, kot je HoloLens.

Kljub ambicioznim načrtom pa Paint 3D ni dosegel široke priljubljenosti. Uporabniki so se namreč raje držali preprostega in intuitivnega klasičnega programa Paint, ki je v vmesnem času z operacijskim sistemom Windows 11 doživel nekaj osvežitev, vključno z moderniziranim vmesnikom in novimi funkcijami. Microsoft je že v preteklosti poskušal umakniti klasični Paint in ga nadomestiti s Paint 3D, vendar je zaradi močnega nasprotovanja uporabnikov tovrstne načrte vedno opustil. Z vedno večjo priljubljenostjo in zmogljivostjo klasičnega Painta so se stvari obrnile in od 4. novembra 2024 dalje aplikacija Paint 3D ne bo več na voljo za prenos prek Microsoftove trgovine, prav tako pa ne bo več prejemala posodobitev. Uporabniki, ki že imajo aplikacijo nameščeno na svojih napravah, jo bodo verjetno še naprej lahko uporabljali, vendar brez novih funkcionalnosti ali varnostnih posodobitev.