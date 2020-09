Microsoft kupil založnika iger Bethesda

Microsoft je kupil podjetje ZeniMax Media, lastnika izredno popularnega založnika Bethesda Softworks.

Bethesda je ena najuspešnejših igričarskih založb, med drugim so odgovorni za priljubljene serije iger The Elder Scrolls, Fallout in Doom. Microsoft bo pri tem odštel kar 7,5 milijard dolarjev, a kot poudarjajo, je igričarstvo ena hitreje rastočih panog, zato se jim bo to izplačalo. V prihodnjem letu naj bi ta industrija ustvarila čez 200 milijard dolarjev prometa.

V spletu je ogromno ugibanj o Microsoftovih razlogih za nakup in kaj to pomeni za igralno industrijo. Nekateri ugibajo, da bi lahko Microsoft nekatere prihodnje igre izdal le za lastne platforme, torej na osebnih računalnikih s sistemom Windows in na konzolah Xbox (torej da bi bile t.i. »platform exclusive«). Zaenkrat še niso objavili načrtov, so pa poudarili, da se trenutni načrti ne spreminjajo, torej igre, ki so bile napovedane ekskluzivno za Sonyjev Playstation 5, bodo tako tudi ostale. V prihodnje pa se naj bi okoli tega odločili sproti, za vsako igro posebej.

Po eni strani gre za utrjevanje položaja na trgu, kjer lahko poleg strojne opreme (Xboxa) ponudijo tudi vse več lastnih iger. Vse popularnejše so tudi naročnine, po katerih dobimo po fiksni mesečni ceni dostop do širokega nabora iger. To seveda ponuja tudi Microsoft v obliki Xbox Game Pass - z novim nakupom bodo lahko uporabnikom ponudili toliko več izredno priljubljenih iger (Game Pass sicer velja okoli deset evrov na mesec). Po drugi strani pa pač vlagajo v področje, za katerega se računa, da bo še naprej rastel.