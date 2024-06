Microsoft Dynamics 365 Contact Center bo uporabljal umetno inteligenco

Microsoft je napovedal, da bo njihova nova rešitev Microsoft Dynamics 365 Contact Center kmalu uprabljala številne inovativne funkcionalnosti, ki temeljijo na tehnologiji Copilot. Novost ponuja napredne funkcionalnosti za upravljanje klicnih centrov, vključno z integracijo generativne umetne inteligence, ki bo modernizirala in poenostavila izkušnje uporabnikov.

Novi Microsoft Dynamics 365 Contact Center obljublja revolucionarne spremembe v delovanju klicnih centrov in dvigovanje standardov pri storitvah za stranke. S to rešitvijo Microsoft cilja na izboljšanje zadovoljstva strank ter optimizacijo operativnih procesov z uporabo napredne tehnologije in umetne inteligence.

Ena izmed ključnih lastnosti je možnost personaliziranih pogovorov s strankami preko digitalnih in glasovnih kanalov. Microsoft Dynamics 365 Contact Center bo uporabljal interaktivno glasovno odzivno tehnologijo (IVR) podjetja Nuance in Microsoft Copilot Studio, kar omogoča oblikovanje delovnih tokov brez programiranja. Med pomembne funkcije spada tudi inteligentno usmerjanje klicev, ki zagotavlja, da so stranke vedno povezane z najbolj ustreznim agentom.

Agentom bo omogočen celovit pregled nad stranko s pomočjo orodij za analizo razpoloženja, Copilot pa bo nudil prevajanje, povzetke pogovorov in transkripcijo. Poleg tega bo Copilot avtomatiziral rutinska opravila, kot so priprava povzetkov primerov, sestavljanje elektronskih sporočil in predlaganje odgovorov.

Microsoft poudarja, da bo nova rešitev povečala operativno učinkovitost z generiranjem poročil v realnem času, kar bo pripomoglo k izboljšanju ključnih kazalnikov uspešnosti. Podjetje je razvilo to rešitev na podlagi lastnih izkušenj, kjer so z uporabo Copilota dosegli 12-odstotno izboljšanje časa obravnave klicev in 31-odstotno povečanje stopnje reševanja klicev.