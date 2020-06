Microsoft bo zaprl fizične trgovine

Objavljeno: 28.6.2020 11:37

Microsoft je v petek oznanil, da namerava zapreti svoje fizične trgovine, teh je 83.

Po njihovih besedah naj bi s tem prihranili kar nekaj denarja, kratkoročno pa bodo odšteli 450 milijonov dolarjev. Energijo bodo po novem vlagali v Microsoft.com in v digitalne trgovine Xbox in Windows, zaposlenim v trgovinah pa ponudili možnost premestitve na druga delovana mesta. Skupaj so imeli 83 trgovin, od tega večino v ZDA, nekaj v Kanadi, po eno trgovino pa v Avstraliji in Angliji.

Fizične trgovine so začeli odpirati pred slabim desetletjem, kjer so upali na podoben uspeh, kot ga je imel Apple s svojimi trgovinami. Po govoricah pa naj ne bi imeli nikoli profita iz trgovin, šlo je bolj za prepoznavnost podjetja. O zaprtju naj bi razmišljali že nekaj časa, povod pa je bilo zaprtje, povezano s koronavirusom.