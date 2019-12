Micron sme prodajati Huaweiju

Objavljeno: 23.12.2019 12:20

Ameriško ministrstvo za trgovino je podjetju Micron dodelila licenco za prodajo pomnilniških modulov Huaweiju.

Podjetje s sedežem v ameriški zvezni državi Idaho je med večjimi proizvajalci pomnilniških modulov, omenjena licenca je vezana na prodajo modulov DRAM in NAND. Med drugimi imajo v lasti znamke Crucial in Ballistix, tovarne pa po celem svetu. Nekaj tovarn imajo v ZDA, večino v Aziji (predvsem v Singapurju), pa tudi v Nemčiji in drugod. Prepoved prodaje Huaweiju je nastopila maja, v zadnjih tednih pa so ameriške oblasti začele z izdajo licenc, ki dovoljujejo prodajo določenih (»ne-občutljivih«) tehnologij. Poudarjajo, da imajo še vedno določene proizvode, ki jih ne smejo prodajati Huaweiju.