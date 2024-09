Meta stavi na obogateno resničnost

Meta, podjetje z največjim družabnim omrežjem na svetu Facebook, se pripravlja na predstavitev svoje najnovejše naprave, očal z obogateno resničnostjo (AR), ki bodo predstavljena na njihovem dogodku Connect.

Obogatena ali nadgrajena resničnost postaja vedno bolj pomembno področje v tehnološki industriji, saj združuje digitalni in resnični svet ter uporabnikom omogoča, da prek posebnih očal ali zaslonov vidijo digitalne elemente, kot so grafike, informacije ali animacije, prekrivajoče se z njihovim resničnim okoljem. Očala Orion, ki so jih razvijali zadnjih pet let, bodo del Metine širše strategije za vstop na trg AR/VR, ki je del vizije ustanovitelja Marka Zuckerberga. Slednji želi ustvariti virtualni svet, kjer bi se ljudje povezovali, komunicirali in sodelovali preko digitalnih tehnologij.

Prihajajoča AR očala podjetja Meta bodo z vgrajeno umetno inteligenco omogočala uporabnikom, da v realnem času vidijo digitalne informacije in animacije v svojem okolju, še preden si jih dejansko zaželijo. To lahko vključuje vse od prikaza podatkov o lokaciji, navodil za navigacijo, interaktivnih iger do videoklicev, ki se zdijo, kot da bi bili ljudje fizično prisotni v istem prostoru. Gre za pomemben premik v načinu uporabe digitalne tehnologije, saj podjetje upa, da bodo ta očala z AR postala sestavni del vsakodnevnega življenja, tako za delo kot za zabavo. Meta želi z očali AR prehiteti tekmece in postati vodilni ponudnik naprav z obogateno resničnostjo.