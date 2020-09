MediaTek bi Huaweiju prodajal čipe za 5G

Tajvanski MediaTek, eden bolj znanih razvijalcev mobilnih procesorjev in drugih čipov, je pri ameriških oblasteh zaprosil za licenco, s katero bi lahko Huaweiju prodajali procesorje z integrirano podporo za 5G. Seveda je vprašanje, če bodo ameriške oblasti ugodile prošnji.

Huawei ima vse resnejše težave pri dobavi procesorjev, sploh v zgornjem zmogljivostnem razredu, kjer so nekatera večja podjetja (denimo TSMC) zaradi ameriških pritiskov že odpovedala sodelovanje. MediaTek je sicer bolj znan po procesorjih nižjega in srednjega razreda, a tudi te v resnici izdeluje TSMC. Huawei se sicer vse bolj opira na domače dobavitelje (denimo kitajski SMIC, ki izdeluje tudi procesorje Kirin 710A), a so ti v velikem tehnološkem zaostanku, saj trenutno obvladujejo le 14nm tehnologijo, medtem ko je TSMC že pri 5 nm.