mBills ponovno omogoča plačila z urami Garmin

Objavljeno: 16.9.2020 10:00

Po tem, ko so bili zaradi kolapsa podjetja Wirecard prisiljeni uporabnikom zamenjati sicer brezplačno debetno kartico Mastercard, so pri podjetju mBills ponovno vzpostavili možnost plačevanja s servisom Garmin Pay.

MBills, slovensko podjetje »fintech« (sicer v lasti Petrola), je že pred časom vpeljalo prvo brezstično plačevanje z urami, njihovo debetno kartico Mastercard so povezali s plačilnim sistemom Garmin Pay. Ko je letos poleti propadel mednarodni finančni ponudnik Wirecard, ki je bil izdajatelj mBillsove kartice Mastercard, so uporabniki mBills ostali brez te možnosti. Uporabniki so sicer kmalu dobili novo kartico, ki so jo pri mBillsu uredili preko drugega ponudnika, vendar ta ni imela možnosti povezave z urami Garmin.

Danes so iz mBillsa sporočili, da je plačevanje preko Garmin Pay ponovno omogočeno, mogoče pa je tudi plačevanje s športnimi zapestnicami Fitbit.