Mafijsko obnašanje Facebooka in Googla

Avstralija pripravlja zakon, po katerem bi morali spletni giganti plačevati za medijske vsebine, ki se pojavljajo na njihovih omrežjih – tako Google kot Facebook že opozarjata na posledice.

Avstralska komisija za konkurenco in zaščito potrošnikov je pred časom pripravila osnutek zakonodaje, na katero je Google že objavil odprto pismo, sedaj pa je še predstavnik Facebooka zagrozil, da bodo uporabnikom preprečili deljenje novičarskih vsebin. Komisija trdi, da želijo izenačiti položaj med tehnološkimi giganti in založniki, saj slednji že dlje časa trpijo zaradi upada oglaševanja.

Po mnenju komisije je težava v novicah, ki se pojavljajo na družabnih omrežjih in med iskalnimi rezultati. Pri teh novicah se pogosto pojavil le stavek ali dva, ob katerih je fotografija, a zaradi tega uporabniki ne obiščejo spletne strani medija – s tem gre denar oglaševalcev Facebooku in Googlu, ne pa medijem. Dodatni problem so Googlovi algoritmi, ki diktirajo uspeh (ali neuspeh) nekega medija, ne da bi slednji na to imel kakršen koli vpliv. Pogost argument je sicer ta, da medijem ni potrebno ničesar dajati na omenjena omrežja, a je zaradi monopolnega položaja obeh omenjenih gigantov to seveda praktično neizvedljivo – medij, ki se ne bi pojavil na nobenem omrežju, bi zelo hitro enostavno izginil.

Tako Facebook kot Google Avstralijo opozarjata na posledice – Facebook da bodo primorani povsem prenehati z objavljanjem in posredovanjem novic, Google pa je opozoril, da bodo iskalni rezultati slabši, tudi oni pa lahko enostavno prenehajo z objavo novic avstralskih medijev. Spletni giganti si to lahko privoščijo ravno zaradi de facto monopolnega položaja. Vse več držav (predvsem evropskih) uvaja digitalne davke, s katerimi želijo obdavčiti tuje (predvsem ameriške) multinacionalke.