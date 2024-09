Linux teče tudi na pol stoletja starem procesorju

Linux ima sloves operacijskega sistema, ki ga lahko – v praktične ali zgolj izobraževalne namene – namestimo praktično na karkoli. Dmitry Grinberg ima s tem že precej izkušenj, to pot pa je moderni Linux uspel pognati na prvem komercialnem procesorju iz leta 1971. Na 4-bitnem Intelu 4004 se je Linux zagnal v slabih petih dneh.

Za uporabo je to seveda neuporabno, a služi kot izjemen dokaz Grinbergovih veščin in Linuxove prilagodljivosti. Na procesorju 4004, ki teče s frekvenco 750 kHz in lahko naslovi le nekaj kilobajtov pomnilnika, nima prekinitev in niti osnovnih operacij, kot sta AND ali OR, Linux ne teče neposredno. Na njem je pognal emulator procesorja MIPS R3000, v katerem teče Linux, ki je primarno namenjen za DECstation 2100 (ta ima procesorje R3000).

Sistem je obupno počasen. Okleščena verzija Debiana se je zaganjala skoraj pet dni do ukazne vrstice, a je na koncu uspelo. Linux je osvojil še eno trdnjavo.