Lenovo predstavlja pametna očala ThinkReality A3 za poslovne namene

Družba Lenovo je na sejmu Consumer Electronics Show (CES) predstavila lahka pametna očala ThinkReality A3, ki so namenjena za poslovno in industrijsko rabo. Novi izdelek je konkurent Microsoftovim očalom Hololens in hkrati naslednik lani predstavljenega modela Lenovo ThinkReality A6, ki se nekako pri kupcih ni prav posebej prijel.

Nova očala ThinkRelaity A3 so manjša in lažja od dosedanjih izdelkov za poslovno rabo, tako da spominjajo na nekoliko večja sončna očala. To so dosegli tudi tako, da so večino elektronike prepustili računalniku ali pametnemu telefonu, na katere priklopimo očala. Povezava z osebnim računalnikom Windows ali izbranimi pametnimi telefoni Motorola poteka prek kabla USB-C.

Očala poganja platforma Qualcomm Snapdragon XR1, ki zagotavlja visoke zmogljivosti in prikaz slike na stereoskopskih zaslonih ločljivosti 1080p. Udarna novost novih očal je zmožnost prikaza do 5 navideznih zaslonov, ki jih lahko postavimo na poljubno mesto v vidnem polju.

Ker so očala mišljena še posebej za podporo na daljavo, so opremljena s kar tremi video kamerami. Na sredini je RGB-kamera ločljivosti 8 MP, ki zajema videoposnetke ločljivosti 1080p in je primerna za delo na daljavo, medtem ko dvojna kamera z ribjim očesom na streh stekel omogoča sledenje osebam in predmetom v prostoru.

Lenovo ponuja dve različici očal. ThinkReality A3 PC Edition se lahko poveže na prenosni računalnik ali mobilno delovno postajo in je namenjena tistim, ki pri delu potrebujejo več zaslonov v okolju Windows. Tu ciljajo na uporabnike v panogah, kot so finance, arhitektura in inženiring, pa tudi za vse oddaljene in mobilne zaposlene, kjer sta prostor in zasebnost omejena.

ThinkReality A3 Industrial Edition pa se lahko poveže z izbranimi pametnimi telefoni Motorola, kar omogoča prostoročno rabo za opravljanje nalog/dela v zahtevnih okoljih. Različica Industrial Edition je podprta s programsko platformo ThinkReality, ki jo dela sam Lenovo, podjetjem pa omogoča sestavljanje, uvajanje in upravljanje aplikacij in vsebin mešane resničnosti v svetovnem merilu. To različico namenjajo predvsem za uporabo v proizvodnih okoljih, laboratorijih, pa vse do zasedenih trgovskih in gostinskih prostorov.

Lenovo še ni spregovoril o ceni, navaja pa, da bodo očala ThinkReality A3 na voljo v drugi polovici leta 2021.

