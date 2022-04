Lažje blokiranje piškotkov na Googlu

Google bo zaradi pritiskov s strani EU ponudil enostavnejše blokiranje piškotkov.

Google je v Franciji pred časom plačal 150 milijonov evrov kazni zaradi zmedenega zapisa pri sprejemanju ali zavračanju piškotkov. Potrditev vseh piškotkov je namreč možno z enim samim klikom v sporočilnem oknu, za zavrnitev vseh piškotkov se je moral uporabnik sprehoditi čez več menijev. Taka asimetrije je po mnenju francoske agencije za varovanje zasebnih podatkov protizakonita.

Kot odgovor so pri Googlu sedaj pogovorno okno nekoliko dodelali, saj ponujajo tri možnosti – sprejem vseh piškotkov, zavrnitev vseh piškotkov, ali pa napredne možnosti. Novost je že na voljo v Franciji, v kratkem pa bodo to razširili na vso EU, hkrati pa tudi v Veliko Britanijo in Švico. Novost bodo videli le neprijavljeni uporabniki pri iskalniku Google ter na YouTube, prijavljeni imajo te možnosti na voljo v meniju za upravljanje z zasebnostjo.

Upamo, da bo ta poteza prepričale tudi druge v podobno smer. Po našem mnenju so pogovorna okna okoli piškotkov izguba časa, če je edina res enostavna možnost izbira vseh piškotkov.