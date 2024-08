Objavljeno: 9.8.2024 06:00

Kupci telefone brez zaslona vračajo hitreje kot jih kupujejo

Podjetje Humane se sooča z velikimi težavami pri prodaji nosljive naprave AI Pin.

Kmalu po lansiranju nosljive naprave, za katero so napovedovali, da bo zamenjala pametne telefone, so se vračila začela kopičiti. Med majem in avgustom je bilo celo več vračil kot prodaj. Trenutno je v rokah strank le okoli 7000 enot, kar je precej manj od načrtovanih 100.000 enot v prvem letu.

AI Pin je ob izidu prejel pretežno negativne ocene, med drugim ga je David Pierce označil za izdelek, ki preprosto ne deluje, medtem ko je Marques Brownlee dejal, da je to najslabši izdelek, ki ga je kdajkoli ocenjeval. Podjetje Humane se trenutno sooča z izzivi pri stabilizaciji svojih operacij in ohranjanju zaupanja med zaposlenimi ter potencialnimi kupci. New York Times je poročal, da HP razmišlja o nakupu podjetja, medtem ko so se začela tudi pogajanja s trenutnimi investitorji za pridobitev dolga, ki bi se kasneje lahko pretvoril v lastniški delež.

Humane se prav tako sooča s težavami pri recikliranju vrnjenih naprav, saj trenutno ni načina, da bi jih ponovno prodali. Omejitve pri T-Mobile onemogočajo prenos AI Pina na novega uporabnika. Kljub temu upajo, da bodo težavo v prihodnosti rešili. Humane je od lansiranja izvedel več posodobitev programske opreme, da bi izboljšal izkušnjo uporabnikov, a podjetje še vedno čaka dolga pot do uspeha.