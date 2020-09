Kupci bi (kitajske) strežnike iz Mehike, ne iz Kitajske

Matt Young, eden vodilnih podjetja Nutanix, je za spletišče The Register povedal, da se že pojavljajo kupci, ki zahtevajo strežnike, ki niso izdelani na Kitajskem.

Nutanix se sicer ukvarja z oblačnim računalništvom, konkretno pa naj bi šlo za strežnike podjetja Lenovo. Sklepali bi, da gre za ameriške kupce, a v resnici so tako željo izrazila indijska podjetja – tudi Indija ima vse več političnih konfliktov s svojo severno sosedo Kitajsko. Lenovo tega sicer ni komentiral, a pri Nutanix pravijo, da s tem nimajo težav. Lenovo ima namreč tovarne tudi v Mehiki, od koder dobavljajo strežnike za take občutljive stranke. Zanimivo, da jih ne zmoti dejstvo, da je Lenovo pač - kitajsko podjetje. Četudi je nekoč vso strežniško (in PC) tehnologijo, z razvojnimi ekipami vred, kupilo od IBMa.

Takih korakov je vse več – ameriški Supermicro je denimo lani začel s selitvijo proizvodnje iz Kitajske. Največja igralca na področju oblačnega računalništva, Amazon in Google, oba uporabljata lastne strežnike, a spet prihajajo komponente iz celega sveta, pretežno pa iz jugo-vzhodne Azije. Vprašanje, kako globoko se bodo kupci spustili, saj imajo tudi strežniki, sestavljeni v Mehiki, v sebi več sestavnih delov, ki lahko izvirajo iz Kitajske.