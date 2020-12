Koronavirus je spodbudil programiranje

Pandemija je na številnih področjih ohromila gospodarsko dejavnost in postavila resne omejitve ustvarjalnosti, denimo v kulturi, toda najnovejše poročilo portala GitHub kaže, da to ne velja za področje računalniškega programiranja. Ravno nasprotno, delo od doma in več časa na voljo za delo za računalnikom sta prispevala k temu, da so se količina opravljenega dela in število programskih projektov zelo povečali.

V svojem letnem poročilu State of the Octoverse portal GitHub ugotavlja, da se je število repozitorijev na portalu v primerjavi z letom 2019 povečalo za 35%. Zabeležili so nastanek skoraj 40% več odprtokodnih projektov kot lani, za četrtino pa se je povečalo tudi število prispevkov v obstoječih projektih.

GitHub je seveda zelo relevanten vir podatkov in na nek način merilnik utripa v skupnosti razvijalcev programske opreme. Danes združuje 56 milijonov razvijalcev, v zadnjem letu pa so zabeležili 1,9 milijard prispevkov, kar je seveda nov rekord. Samo v zadnjem letu je bilo odprtih 60 milijonov novih projektov.

Poročilo nakazuje, da so razvijalci, ki v teh časih v veliki večini delajo od doma, močno povečali količino ur razvoja. V nekaterih primerih so standardnemu delovniku dodali toliko ur, da se nabere že za enega ali dva dodatna delovna dneva na teden. Dokaz, da se je čas vložen v programiranje močno povečal kaže tudi naslednja metrika: čas med posodobitvami in izboljšavami kode se je zmanjšal kar za 7,5 ur.

Pri GitHubu, ki je od leta 2018 v lasti družbe Microsoft, so z dogajanjem na portalu seveda zadovoljni, a tudi zaskrbljeni. Tako kot poudarjajo tudi drugi strokovnjaki, tak tempo dela na programskih projektih ni vzdržen, pa tudi ne zdrav.

Je pa pandemija na področju razvoja programske opreme verjetno povzročila spremembo, ki se ne bo povrnila ob normalizaciji razmer v javnem zdravju. Podjetja in programske skupine so ugotovile, da je delo od doma zelo produktivno, da zaradi oddaljenosti od delovnega mesta delo ne trpi, marsikje pa je prav nasprotno. Vse več razvojnih ekip poroča, da bodo tudi v prihodnje delali od doma, vsekakor pa geografsko porazdeljeno.

Na koncu še zanimiva statistika o najbolj priljubljenih programskih jezikih. Kot že vrsto let zapored je na GitHubu najbolj priljubljen JavaScript. Sledijo Python, Java, Typescript in C#. Od vseh največjo rast priljubljenosti beleži Typescript, ki se je v enem letu iz sedmega zavihtel na četrto mesto.

Zanimiva je tudi statistika popravkov programske kode. 83% vseh popravkov izhaja iz neposredno najdenih napak v programski kodi. Toda kar 17% napak je posledica varnostnih lukenj in zlonamernih napadov. V takih primerih je pomenljiv predvsem naslednji podatek: ko je ugotovljena varnostna luknja, v projektih v povprečju potrebujejo 4,4 tedne, da napake dejansko tudi odpravijo. Kot je razvidno, je tu še precej priložnosti za izboljšave.