Ko telefon v ozadju sporoča vašo lokacijo

Ste vedeli, da imate na svojem telefonu množico aplikacij, ki v ozadju sporočajo vašo lokacijo, najverjetneje množici oglaševalcev? In ki imajo hkrati dostop do vaših stikov, SMSov, kamere in mikrofona?

Nova, deseta, različica operacijskega sistema Android prinaša večji nadzor nad sistemskimi pravicami, ki jih imajo aplikacije. Povprečen uporabnik bo po nadgradnji (nedavno so je bili denimo deležni tudi uporabniki telefonov Samsung Galaxy 10) presenečeno ugotovil, da ima na telefonu množico aplikacij, ki preverjajo lokacijo telefona (prek sistema GPS/Glonass/Galileo in mobilnih omrežij). Android 10 namreč ob vsaki zahtevi po lokaciji, ki jo aplikacija sproži v ozadju, o tem obvesti uporabnika. In mu ponudi, da če naj ima aplikacija dostop do lokacije le takrat, ko je v ospredju, ko jo dejansko uporabljamo.

Nekako tako torej, kot smo si verjetno mislili takrat, ko smo aplikacijo namestili. Nekako logično se zdi, da denimo vremenska aplikacija potrebuje dostop do lokacije, vendar le takrat, ko jo uporabljamo – v ozadju tega zagotovo ne potrebuje. Ali pač?

Bodo »vremenarji«, kot je denimo tudi IBM, sedaj ob zaslužek, ko jim bomo uporabniki počasi odrekli dostop do lokacijskih podatkov v ozadju?